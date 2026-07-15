Патрушев указал на надежность ВМФ России: флот обеспечит безопасность страны

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев напомнил о роли Военно-Морского Флота России. Он способен обеспечить безопасность страны при любых вариантах развития событий. Об этом Николай Патрушев заявил в интервью РИА Новости.
Он подчеркнул, что флот защищает государство на всех направлениях. Он прошел через многие испытания и заявил о России как о великой морской державе, констатировал помощник президента. Страна гордится своими флотоводцами и мореплавателями, добавил он.
«Их потомки сегодня достойно несут службу на флоте и делают все, чтобы Российская Федерация твердо и решительно отстаивала свои национальные интересы на просторах Мирового океана», — резюмировал Николай Патрушев.
В 2026 году ВМФ России отметит уже 330 лет со дня основания. Торжественные мероприятия пройдут 26 июля. Военные моряки и офицеры отмечают праздник в последнее воскресенье июля.