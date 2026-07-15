В Новосибирской области сменился глава управления мировых судей

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области осталось без руководителя. Возглавлявший ведомство Александр Артеменко ушел со своего поста. Новым временным руководителем структуры с 1 июля стал Александр Добряк. Об этом свидетельствует информация с сайта Управления.