В Новосибирской области сменился глава управления мировых судей

Управление по обеспечению деятельности мировых судей Новосибирской области осталось без руководителя. Возглавлявший ведомство Александр Артеменко ушел со своего поста. Новым временным руководителем структуры с 1 июля стал Александр Добряк. Об этом свидетельствует информация с сайта Управления.
Ранее Добряк работал заместителем начальника в этом же управлении. Губернатор Новосибирской области подписал соответствующее распоряжение 25 июня 2026 года.
Теперь Александру Добряку предстоит руководить работой ведомства, пока власти региона не утвердят постоянного начальника.