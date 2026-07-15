Прокуратура ЕС начала расследование из-за выплат миллионов евро холдингу премьера Чехии

Оппоненты господина Бабиша указывают на бездействие властей, которые не стали взыскивать с холдинга ранее полученные деньги, несмотря на подтвержденный конфликт интересов. Чтобы продолжить получать финансирование от ЕС, премьер Чехии передал Agrofert в доверительный фонд, однако инициаторы разбирательства полагают, что он мог сохранить скрытый контроль над активами. В самом холдинге Agrofert обвинения отвергают и утверждают, что все средства распределялись в соответствии с законом.