Армия Ирана: удары по базам США продолжатся до окончательной победы Тегерана

Армия Ирана заявила, что продолжит наносить удары по американским базам и объектам в регионе до достижения «окончательной победы».
В заявлении военнослужащих, которое приводит IRIB, говорится, что с момента, когда США, как отмечается, нарушили режим прекращения огня и нанесли удары по территории Ирана, было проведено шесть этапов операций с применением беспилотников против американских баз и объектов в регионе.
«Эти операции будут продолжаться до достижения окончательной победы», — говорится в публикации.
Также в армии Ирана заявили, что военные исламской республики нанесли удар беспилотниками по американской базе в Иордании.