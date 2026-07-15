Армия Ирана: удары по базам США продолжатся до окончательной победы Тегерана

В заявлении военнослужащих, которое приводит IRIB, говорится, что с момента, когда США, как отмечается, нарушили режим прекращения огня и нанесли удары по территории Ирана, было проведено шесть этапов операций с применением беспилотников против американских баз и объектов в регионе.