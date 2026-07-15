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Армия Ирана: удары по базам США продолжатся до окончательной победы Тегерана

Армия Ирана заявила, что продолжит наносить удары по американским базам и объектам в регионе до достижения «окончательной победы».

Армия Ирана заявила, что продолжит наносить удары по американским базам и объектам в регионе до достижения «окончательной победы».

В заявлении военнослужащих, которое приводит IRIB, говорится, что с момента, когда США, как отмечается, нарушили режим прекращения огня и нанесли удары по территории Ирана, было проведено шесть этапов операций с применением беспилотников против американских баз и объектов в регионе.

«Эти операции будут продолжаться до достижения окончательной победы», — говорится в публикации.

Также в армии Ирана заявили, что военные исламской республики нанесли удар беспилотниками по американской базе в Иордании.

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