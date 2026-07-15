Марочко: ВС РФ продвинулись северо-восточнее Святогорска

ЛУГАНСК, 15 июля. /ТАСС/. Военные РФ расширили зону контроля северо-восточнее Святогорска и заняли новые рубежи у Дробышева в ДНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, славянско-краматорский участок продолжает оставаться самым активным в зоне спецоперации.
«Здесь идут ожесточенные встречные бои, украинские боевики пытаются контратаковать и сдержать продвижение наших войск. Но, несмотря на это, у нас есть небольшие успехи, северо-восточнее Святогорска, также расширена немного линия боевого соприкосновения в районе Дробышева, где наши ребята заняли новые рубежи и позиции», — сказал он.
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