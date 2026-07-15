Госсекретарь США и глава МИД Иордании обсудили конфликт Вашингтона и Тегерана

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Американский госсекретарь Марко Рубио и глава МИД Иордании Айман Хусейн Абдалла ас-Сафади на встрече, состоявшейся в Вашингтоне 14 июля, обсудили вопросы, касающиеся боевых действий между США и Ираном. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Томми Пиготта.
По его словам, Рубио и ас-Сафади «обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, включая продолжающиеся атаки иранского режима на суда и на страны региона». «Госсекретарь осудил эти нападения, включая недопустимые удары Ирана по территории Иордании. Госсекретарь также выразил признательность министру ас-Сафади за важную роль Иордании в укреплении безопасности региона», — отметил Пиготт.
Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) 13 июля сообщил об успешном нанесении ударов по авиабазе США в Иордании с применением ракет и беспилотников. По его информации, в результате удара загорелись склады с боеприпасами и резервуары с топливом.
США и Израиль начали войну с Ираном 28 февраля. В июне Вашингтон и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий немедленное прекращение боевых действий на всех фронтах, в том числе в Ливане. Затем в швейцарском Бюргенштоке прошли переговоры США и Ирана при посредничестве Дохи и Исламабада по реализации меморандума. Однако в ночь на 8 июля США возобновили масштабные удары по Ирану, обвинив его в нарушении условий достигнутых договоренностей в части, касающейся Ормузского пролива. Представитель МИД исламской республики Эсмаил Багаи заявил 13 июля, что Тегеран ни разу не нарушил подписанный с США меморандум, а вся ответственность за его неисполнение лежит на Вашингтоне.