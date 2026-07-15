Трамп пообещал уничтожить электростанции и мосты Ирана ради переговоров

«Следующая неделя станет очень плохой для них, потому что на следующей неделе дело дойдет до электростанций.., до мостов. Мы выведем из строя все их электростанции, мы выведем из строя все их мосты, если они не сядут за стол переговоров», — сказал господин Трамп в интервью Fox News.