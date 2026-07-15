В семи аэропортах России временно ограничили приём и выпуск рейсов

Временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов введены в аэропортах Бугульмы, Казани, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар. Об этом сообщили в Росавиации.
Как отметили в ведомстве, принятые меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее в Минобороны заявили, что российские средства ПВО перехватили и уничтожили в течение дня над регионами России, акваториями Азовского и Чёрного морей 252 украинских БПЛА.
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