Мексика отвергла обвинения США в связях правительства с картелями

Власти напомнили, что стратегия национальной безопасности строится на политике «нулевой безнаказанности». В качестве доказательства отсутствия защиты для преступников в коммюнике приводятся данные о задержании более 80 действующих и бывших госслужащих, включая семерых мэров. Кроме того, отмечается, что с момента прихода к власти действующей администрации в октябре 2024 года и до 30 июня 2026 года было изъято почти 500 тонн наркотиков и более 5,5 млн таблеток фентанила. При этом с сентября 2024 года по июнь 2026 года среднесуточное число умышленных убийств в стране снизилось на 48%.