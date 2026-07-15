США хранят в секрете технологии производства полного комплекса Patriot

По открытым данным, в США насчитывается около 15 батальонов Patriot (примерно 60 батарей). В Европе такие системы есть на вооружении Германии, Греции, Нидерландов, Польши, Румынии, Испании и Швеции. Однако их общий парк заметно меньше американского и оценивается всего в несколько десятков батарей. Украина, по разным оценкам, к настоящему моменту получила от 7 до 10 батарей Patriot.