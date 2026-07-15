Марочко сообщил о продвижении ВС России у Святогорска и Дробышева

Российские военные расширили зону контроля северо-восточнее Святогорска и заняли новые рубежи в районе Дробышева в ДНР, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, славянско-краматорский участок остаётся самым активным в зоне спецоперации.
Марочко отметил, что на этом направлении идут ожесточённые встречные бои, а украинские военные пытаются контратаковать и сдержать продвижение российских войск.
«Но, несмотря на это, у нас есть небольшие успехи, северо-восточнее Святогорска, также расширена немного линия боевого соприкосновения в районе Дробышева», — цитирует его ТАСС.
Ранее Марочко заявил, что украинские боевики значительно снизили число контратак у Красного Лимана в ДНР.