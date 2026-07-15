Хегсет заявил, что властям Ирака следует разоружить проиранские формирования

«Я принял сегодня в Пентагоне премьер-министра Ирака Али аз-Зейди, — написал Хегсет в X. — Для укрепления нашего партнерства Ирак должен укрепить свой суверенитет и разоружить проиранские военизированные формирования, которые несут ответственность более чем за 600 атак на американский личный состав этой весной».