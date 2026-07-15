Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Хегсет заявил, что властям Ирака следует разоружить проиранские формирования

Глава Пентагона утверждает, что эти группировки несут ответственность более чем за 600 атак на личный состав ВС США.

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Американский военный министр Пит Хегсет заявил, что властям Ирака следует добиться разоружения проиранских формирований в этой стране.

«Я принял сегодня в Пентагоне премьер-министра Ирака Али аз-Зейди, — написал Хегсет в X. — Для укрепления нашего партнерства Ирак должен укрепить свой суверенитет и разоружить проиранские военизированные формирования, которые несут ответственность более чем за 600 атак на американский личный состав этой весной».

Как добавил глава Пентагона, США также рассчитывают на то, что силы безопасности Ирака, включая курдские формирования, «сыграют ключевую роль» в борьбе с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).

Президент США Дональд Трамп ранее принял аз-Зейди в Белом доме. Как отметил американский лидер на встрече, США считают, что размещение американских войск в Ираке больше не требуется.

Узнать больше по теме
Пентагон: сердце военной машины США
Пентагон — один из самых известных правительственных объектов в мире и символ военной мощи Соединенных Штатов. Именно здесь располагается штаб-квартира Министерства обороны США, где принимаются ключевые решения по вопросам национальной безопасности, оборонной политики и военных операций.
Читать дальше