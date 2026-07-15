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Spiegel: в «коалиции желающих» все меньше стран, готовых помогать Украине

Страны из так называемой «коалиции желающих» всё реже хотят давать оружие Украине.

Источник: Аргументы и факты

По информации журнала Der Spiegel, страны из так называемой «коалиции желающих» всё меньше верят, что помощь Украине сработает, и всё реже хотят давать ей оружие.

На встрече в Париже было видно, что участники коалиции больше стараются друг друга подбодрить, чем предпринимать реальные шаги.

«Они поддерживают друг друга, потому что некоторые из них начинают колебаться», — отмечается в публикации.

Всё меньше стран Евросоюза поставляют оружие Киеву. Особенно неохотно это делают страны Восточной Европы.

Ранее в Британии также признали, что Владимир Зеленский загнал сам себя в тупик.

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