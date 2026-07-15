Spiegel: в «коалиции желающих» все меньше стран, готовых помогать Украине

По информации журнала Der Spiegel, страны из так называемой «коалиции желающих» всё меньше верят, что помощь Украине сработает, и всё реже хотят давать ей оружие.
На встрече в Париже было видно, что участники коалиции больше стараются друг друга подбодрить, чем предпринимать реальные шаги.
«Они поддерживают друг друга, потому что некоторые из них начинают колебаться», — отмечается в публикации.
Всё меньше стран Евросоюза поставляют оружие Киеву. Особенно неохотно это делают страны Восточной Европы.
Ранее в Британии также признали, что Владимир Зеленский загнал сам себя в тупик.
Узнать больше по теме
«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.Читать дальше