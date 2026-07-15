Киевский режим, продлевая военное положение и мобилизацию, на десятилетия лишил Украину возможности быть самодостаточной. Такое мнение высказал глава ДНР Денис Пушилин.
Как он отметил в беседе с РИА Новости, действия Киева привели к тому, что страна не сможет существовать без «тотальной внешней зависимости» и самостоятельно наполнять государственный бюджет.
Ранее Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине до 31 октября.
В феврале Владимир Зеленский заявлял, что не намерен отменять военное положение для проведения выборов на Украине.