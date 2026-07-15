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Тайный сценарий Макрона: Париж вынашивает новый план по Киеву и Зеленскому

Политолог-международник Руслан Панкратов прокомментировал итоги съезда «коалиции желающих» в Париже. По его мнению, решения саммита означают оформление квазиинституциональной системы, в которой решения Киева жёстко привязаны к согласованию с Западом.

Источник: Аргументы и факты

В Париже 13 июля прошла встреча так называемой «коалиции желающих» с участием Владимира Зеленского. Девять европейских стран и Украина договорились о создании общей европейской программы противоракетной обороны. Также принято решение о проведении учений в соседних с Украиной странах, поставках Украине ракет ПВО и предоставлении лицензии на производство ракет SCALP.

Научный сотрудник института стран СНГ, эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов в беседе с aif.ru подвёл итоги парижского съезда «коалиции желающих».

«Франция через парижскую площадку усиливает роль одного из политических центров управления украинским направлением, США получают удобный формат, в котором сохраняют контроль за ключевыми механизмами мониторинга, разгружая прямую ответственность за конфигурацию конфликта, а Украина оказывается в режиме долгосрочной внешней опеки, где её внутренние и внешнеполитические решения всё жёстче привязаны к согласованной западной “архитектуре гарантий”», — заявил Панкратов.

По словам политолога, принятые на саммите решения для Москвы означают, что ситуативные решения западных столиц сменяются структурированной рамкой: каждый шаг России будет оцениваться через согласованные механизмы наблюдения и коллективные реакции, автоматизируя ответ коалиции в виде санкций, усиления военной и финансовой поддержки Киева и возможного присутствия многонациональных сил.

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