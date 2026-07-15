Стало известно, что делает арестованная за порнографию Шурыгина в СИЗО

«Диана рассказала, что уже прочитала две книги, которые брала в церкви изолятора. Ей бы хотелось читать о психологии, саморазвитии. Библиотека в женском СИЗО довольно большая, и мы объяснили ей, что у администрации она может попросить список имеющихся книг и выбрать, что почитать», — сказал председатель комиссии.