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Стало известно, что делает арестованная за порнографию Шурыгина в СИЗО

Арестованная по делу о порнографии Шурыгина читает православные книги в СИЗО.

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Арестованная по уголовному делу о распространении порнографии Диана Шурыгина (Шлянина) читает православные книги, которые взяла из церкви следственного изолятора в Москве, рассказал председатель ОНК Москвы Илья Высотский.

«Диана рассказала, что уже прочитала две книги, которые брала в церкви изолятора. Ей бы хотелось читать о психологии, саморазвитии. Библиотека в женском СИЗО довольно большая, и мы объяснили ей, что у администрации она может попросить список имеющихся книг и выбрать, что почитать», — сказал председатель комиссии.

На вопросы о ее моральном состоянии, девушка отвечает, что не унывает и старается искать позитив во всем, заметил правозащитник.

В конце мая суд отправил Шурыгину под домашний арест по делу о распространении порнографии, в начале июля суд изменил меру на заключение под стражу. В правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что уголовное дело возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под управлением Шурыгиной.

По делу также проходят еще два фигуранта — модель Анастасия Овсянникова (известна как Настя Холод) и актер Людвиг Кричкер, они находятся под домашним арестом.

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