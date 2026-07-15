WSJ: Китай выдвинул РФ условие для строительства газопровода «Сила Сибири — 2»

«Китайские чиновники ясно дали понять главе “Газпрома”, что подпишут соглашение о строительстве трубопровода только в том случае, если Россия будет продавать им газ по той же цене, что и Москва на внутреннем рынке. По сути, Пекин просил Кремль субсидировать проект», — передаёт газета слова источников.