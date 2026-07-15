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WSJ: Китай выдвинул РФ условие для строительства газопровода «Сила Сибири — 2»

Китай построит газопровод «Сила Сибири — 2» только при условии поставки топлива по внутренним российским расценкам. Об этом пишет газета The Wall Street Journal. Издание ссылается на осведомлённые источники, знакомые с деталями переговоров.

Источник: Life.ru

По данным издания, представители Китая озвучили эту позицию главе «Газпрома» Алексею Миллеру. Беседа состоялась перед майским визитом президента России Владимира Путина в Пекин.

«Китайские чиновники ясно дали понять главе “Газпрома”, что подпишут соглашение о строительстве трубопровода только в том случае, если Россия будет продавать им газ по той же цене, что и Москва на внутреннем рынке. По сути, Пекин просил Кремль субсидировать проект», — передаёт газета слова источников.

Собеседники добавляют, что китайская сторона посоветовала российским представителям не возвращаться к этой теме. Переговоры возобновятся лишь при изменении текущих условий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о согласовании ключевых параметров проекта. Стороны уже утвердили маршрут и организацию работ по газопроводу «Сила Сибири — 2». Точные сроки реализации стороны не называют. Эта информация остаётся коммерческой тайной.

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