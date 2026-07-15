МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация.
«Аэропорт Ижевска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Ижевска, сообщила Росавиация.
«Аэропорт Ижевска. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.