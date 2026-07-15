В аэропортах Нижнекамска, Ижевска и Кирова ввели временные ограничения

Аэропорты Нижнекамска, Ижевска и Кирова временно не обслуживают рейсы.
Об этом сообщили в Росавиации, отметив, что меры необходимы для обеспечения безопасности полётов.
Ранее ограничения были введены в аэропортах Бугульмы, Казани, Пензы, Самары, Саратова, Ульяновска и Чебоксар.
Узнать больше по теме
Чебоксары: уютный город на Волге с национальным колоритом
Чебоксары — это город в России, который известен благоустроенной набережной, спокойным ритмом жизни и самобытной чувашской культурой. В этом материале разбираем, где находятся Чебоксары, чем они интересны и какую роль город играет сегодня.Читать дальше