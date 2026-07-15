Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Рубио обсудил с главой МИД Иордании ситуацию вокруг Ирана

Рубио обсудил с главой МИД Иордании Иран и ситуацию в регионе.

ВАШИНГТОН, 15 июл — РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел Иордании Айман ас-Сафади ситуацию вокруг Ирана и безопасность в регионе, сообщил официальный представитель госдепартамента Томми Пиготт.

Встреча американского госсекретаря и иорданского главы МИД состоялась в Вашингтоне во вторник.

«Госсекретарь и министр иностранных дел обсудили ряд двусторонних и региональных вопросов, включая продолжающиеся нападения (Ирана — ред.) на судоходство и страны региона», — говорится в заявлении пресс-секретаря.

Рубио осудил действия Ирана и поблагодарил Амман за вклад в безопасность региона.

Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Ирана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше