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Армия Ирана заявила, что не прекратит атаки на базы США до окончательной победы

Корпус стражей исламской революции шесть раз атаковал беспилотниками американские базы в регионе.

ТЕГЕРАН, 15 июля. /ТАСС/. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) заявил, что продолжит наносить удары по базам США «до окончательной победы». Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на пресс-службу КСИР.

По его информации, с момента, когда США нарушили условия режима прекращения огня, КСИР шесть раз атаковал беспилотниками американские базы в регионе.

Ранее Вооруженные силы Ирана нанесли удары по авиабазе Аль-Азрак в Иордании.

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