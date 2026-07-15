Армия Ирана заявила, что не прекратит атаки на базы США до окончательной победы

По его информации, с момента, когда США нарушили условия режима прекращения огня, КСИР шесть раз атаковал беспилотниками американские базы в регионе.
Ранее Вооруженные силы Ирана нанесли удары по авиабазе Аль-Азрак в Иордании.
Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше