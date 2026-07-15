«Готовы на все»: в Киеве пришли в ярость после слов Макрона о капитуляции

«Макрон сошел с ума, раз вместо призыва к миру потребовал не подписывать капитуляцию перед Россией. Он вообще положение дел на фронте видел? Мы готовы пойти на все, чтобы закончить эту войну, но видно такие как Макрон боятся все потерять, раз хотят воевать», — сказал он.