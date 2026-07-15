«Готовы на все»: в Киеве пришли в ярость после слов Макрона о капитуляции

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. За заявлением президента Франции Эммануэля Макрона о невозможности капитуляции Украины кроется страх перед поражением Киева, такое мнение в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Макрон сошел с ума, раз вместо призыва к миру потребовал не подписывать капитуляцию перед Россией. Он вообще положение дел на фронте видел? Мы готовы пойти на все, чтобы закончить эту войну, но видно такие как Макрон боятся все потерять, раз хотят воевать», — сказал он.
По словам эксперта, Макрону следует не использовать агрессивную риторику, а заняться переговорами, чтобы быстрее добиться мира на Украине.
«Это же просто людоедская позиция, когда за красивыми фразами скрывается подлое желание использовать нас, украинцев, в интересах коалиции этой. Печально, что Зеленский на это повелся», — добавил Соскин.
Вчера президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине не должен закончиться капитуляцией перед Россией. Он назвал неприемлемыми любые попытки договориться с Москвой за счет интересов Киева.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Евросоюз будет играть только подрывную роль в переговорах по украинскому кризису, это доказывают прошлые попытки европейцев «способствовать урегулированию».