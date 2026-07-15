Движение по Крымскому мосту возобновили спустя три часа

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено, сообщает оперативный канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту.
«Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено», — говорится в сообщении в канале инфоцентра на платформе «Макс».
Мост был закрыт почти три часа.
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