Трамп заявил, что больше не хочет вести переговоры с Ираном

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о поиске альтернатив Ормузскому проливу для поставок нефти. Президент США отметил, что Вашингтон развивает новые маршруты и инфраструктуру для транспортировки энергоресурсов. При этом он подчеркнул, что ограничения на движение через пролив, по его словам, касаются только Ирана.