Трамп заявил, что больше не хочет вести переговоры с Ираном

На вопрос журналиста телеканала Fox News Трея Йингста о том, не велись ли переговоры с неподходящими представителями Тегерана, Трамп ответил отрицательно и заявил о нежелании возвращаться к диалогу.
«Что ж, теперь я не хочу вести переговоры», — сказал президент США.
В июне Иран и Соединённые Штаты подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося военного противостояния. Однако последующие технические переговоры в Швейцарии завершились без договорённостей. Заявление Трампа прозвучало на фоне нового обострения вокруг отношений Вашингтона и Тегерана.
Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о поиске альтернатив Ормузскому проливу для поставок нефти. Президент США отметил, что Вашингтон развивает новые маршруты и инфраструктуру для транспортировки энергоресурсов. При этом он подчеркнул, что ограничения на движение через пролив, по его словам, касаются только Ирана.
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