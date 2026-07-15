Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп заявил, что больше не хочет вести переговоры с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что в настоящий момент не намерен продолжать переговоры с Ираном. По словам американского лидера, ситуация изменилась после того, как предыдущие контакты между сторонами не привели к результату.

Источник: Life.ru

На вопрос журналиста телеканала Fox News Трея Йингста о том, не велись ли переговоры с неподходящими представителями Тегерана, Трамп ответил отрицательно и заявил о нежелании возвращаться к диалогу.

«Что ж, теперь я не хочу вести переговоры», — сказал президент США.

В июне Иран и Соединённые Штаты подписали меморандум, который предполагал завершение начавшегося военного противостояния. Однако последующие технические переговоры в Швейцарии завершились без договорённостей. Заявление Трампа прозвучало на фоне нового обострения вокруг отношений Вашингтона и Тегерана.

Ранее Life.ru писал, что Дональд Трамп заявил о поиске альтернатив Ормузскому проливу для поставок нефти. Президент США отметил, что Вашингтон развивает новые маршруты и инфраструктуру для транспортировки энергоресурсов. При этом он подчеркнул, что ограничения на движение через пролив, по его словам, касаются только Ирана.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше