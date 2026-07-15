РИА Новости: США провалили план производства артснарядов из-за помощи Украине

Американский военно-промышленный комплекс не смог резко нарастить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из-за высоких темпов поставок Украине.
Об этом пишет РИА Новости, ознакомившись с докладом военной инспекции Пентагона.
Как отмечается в документе, предприятие, отвечавшее за выполнение контракта, «не произвело ни одной металлической части снаряда, которая соответствовала бы требованиям».
В результате вместо запланированных 100 тыс. снарядов в месяц к марту объём производства удалось увеличить лишь до 36 тыс.
Авторы доклада также указали, что потраченные на программу $469 млн могли быть направлены на другие приоритетные нужды армии США или Министерства войны, отмечает агентство.