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РИА Новости: США провалили план производства артснарядов из-за помощи Украине

Американский военно-промышленный комплекс не смог резко нарастить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из-за высоких темпов поставок Украине.

Американский военно-промышленный комплекс не смог резко нарастить производство 155-миллиметровых артиллерийских снарядов из-за высоких темпов поставок Украине.

Об этом пишет РИА Новости, ознакомившись с докладом военной инспекции Пентагона.

Как отмечается в документе, предприятие, отвечавшее за выполнение контракта, «не произвело ни одной металлической части снаряда, которая соответствовала бы требованиям».

В результате вместо запланированных 100 тыс. снарядов в месяц к марту объём производства удалось увеличить лишь до 36 тыс.

Авторы доклада также указали, что потраченные на программу $469 млн могли быть направлены на другие приоритетные нужды армии США или Министерства войны, отмечает агентство.

Ранее в Пентагоне объявили о выделении $86 млн на разработку лазерного оружия для защиты от ракет и БПЛА.

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