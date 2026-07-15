Эксперт Чжу: США осложняют переговоры блокировкой портов Ирана ради козырей

Как считает его коллега, профессор Института изучения Ближнего Востока Шанхайского университета международных исследований Лю Чжунминь, решение Вашингтона ввести морскую блокаду Ормузского пролива наряду с угрозами взимать транзитные сборы — это «стратегический ход на фоне дилеммы между военной конфронтацией и дипломатическим смягчением». Эксперт полагает, что подобный шаг — не только инструмент давления на Иран со странами Персидского залива, но и попытка «закрепить доминирующее положение» при разработке правил судоходства в этом регионе. По мнению Лю Чжунминя, противостояние между США и Ираном грозит принять еще более сложный характер.