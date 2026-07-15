Эксперт Чжу: США осложняют переговоры блокировкой портов Ирана ради козырей

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты возобновили блокаду морских портов Ирана ради дополнительных козырей на консультациях с Тегераном, однако это лишь осложнит переговорный процесс. Такую точку зрения высказал директор Института политики и международных отношений Ланьчжоуского университета (Северо-Западный Китай) Чжу Юнбяо.
«В основе возобновившейся военной конфронтации лежит острая нехватка стратегического доверия между США и Ираном. Еще один важный фактор: обе стороны, особенно Соединенные Штаты, недовольны своими целями и козырями, которые у них имеются с прежних раундов переговоров», — приводит мнение эксперта газета Global Times.
По его словам, судя по масштабам недавно нанесенных военных ударов и угрозам Вашингтона атаковать объекты, связанные с ядерной программой Ирана, действия США следует воспринимать как инструмент «максимального давления», призванный «обеспечить им большее преимущество в будущих переговорах». Как уточнил директор института, в долгосрочной перспективе Соединенные Штаты и Иран, вероятно, вернутся за стол переговоров, однако «их игра на грани риска превратится в затянутое противостояние».
«Циклы вооруженных столкновений, за которыми следуют дипломатические переговоры, будут продолжаться, что сделает труднодостижимым плавный путь к снижению напряженности между Вашингтоном и Тегераном», — подытожил Чжу Юнбяо.
Как считает его коллега, профессор Института изучения Ближнего Востока Шанхайского университета международных исследований Лю Чжунминь, решение Вашингтона ввести морскую блокаду Ормузского пролива наряду с угрозами взимать транзитные сборы — это «стратегический ход на фоне дилеммы между военной конфронтацией и дипломатическим смягчением». Эксперт полагает, что подобный шаг — не только инструмент давления на Иран со странами Персидского залива, но и попытка «закрепить доминирующее положение» при разработке правил судоходства в этом регионе. По мнению Лю Чжунминя, противостояние между США и Ираном грозит принять еще более сложный характер.
Ранее Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о возобновлении блокады морских портов Ирана с 14 июля. 14 июля МИД КНР выразил глубокую обеспокоенность по этому поводу.