Специалист Рыбалкин: размеры матпомощи каждая компания определяет самостоятельно

«Основания, размеры и порядок её предоставления каждая компания определяет самостоятельно, поэтому обратиться с просьбой сотрудник может в любой жизненной ситуации, а вот объём гарантий зависит от того, что закреплено во внутренних документах конкретного работодателя», — пояснил он.