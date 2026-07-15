Специалист Рыбалкин: размеры матпомощи каждая компания определяет самостоятельно

Материальная помощь для сотрудника — это выплата социального характера, она не входит в систему оплаты труда и не является обязанностью работодателя по Трудовому кодексу.
Об этом напомнил в беседе с RT вице-президент «Ренессанс страхование» Виталий Рыбалкин.
«Основания, размеры и порядок её предоставления каждая компания определяет самостоятельно, поэтому обратиться с просьбой сотрудник может в любой жизненной ситуации, а вот объём гарантий зависит от того, что закреплено во внутренних документах конкретного работодателя», — пояснил он.
Классические основания — рождение ребёнка, смерть близкого, тяжёлая болезнь, перечислил эксперт.
«С 2026 года государство дополнительно поддержало этот институт, увеличив необлагаемый НДФЛ и взносами лимит помощи при рождении ребёнка с 50 тыс. до 1 млн рублей», — заключил собеседник RT.
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