Группировка «Север» уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ на возвышенности

«Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки войск “Север” при выполнении боевых задач уничтожили замаскированные пункты управления и позиции расчетов БПЛА подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области», — говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что расположенные на возвышенности позиции ВСУ служили стратегическим плацдармом для базирования расчетов БПЛА — это позволяло контролировать воздушное пространство в радиусе более 10 км.
«В результате успешных действий мотострелков удалось нейтрализовать расчеты FPV-дронов противника, что способствовало дальнейшему успешному продвижению наших штурмовых групп», — подчеркнули в министерстве.
Кроме того, добавили в Минобороны РФ, артиллерийский расчет орудия Д-20 810 отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» нанес артиллерийский удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.