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Группировка «Север» уничтожила пункты управления БПЛА ВСУ на возвышенности

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Военнослужащие группировки войск «Север» уничтожили расположенные на возвышенности расчеты БПЛА ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Источник: РИА "Новости"

«Военнослужащие 352-го мотострелкового полка группировки войск “Север” при выполнении боевых задач уничтожили замаскированные пункты управления и позиции расчетов БПЛА подразделений ВСУ в зоне проведения СВО в Сумской области», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что расположенные на возвышенности позиции ВСУ служили стратегическим плацдармом для базирования расчетов БПЛА — это позволяло контролировать воздушное пространство в радиусе более 10 км.

«В результате успешных действий мотострелков удалось нейтрализовать расчеты FPV-дронов противника, что способствовало дальнейшему успешному продвижению наших штурмовых групп», — подчеркнули в министерстве.

Кроме того, добавили в Минобороны РФ, артиллерийский расчет орудия Д-20 810 отдельной бригады морской пехоты группировки войск «Север» нанес артиллерийский удар по пункту управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ.

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