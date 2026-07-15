Турция объявила Нетаньяху в международный розыск

Решение было принято по итогам иска, поданного против господина Нетаньяху и других израильских чиновников. Иск связан с «Флотилией свободы», которую задержали власти Израиля на пути в сектор Газа в октябре 2025 года. В ноябре 2025 года стамбульский суд выдал предварительный ордер на арест Биньямина Нетаньяху и других официальных лиц Израиля по этому делу.