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Трамп: Иран борется с США как великий боксер

Трамп заявил, что Иран демонстрирует стойкость и упорство, характерные для выдающихся боксеров.

Источник: Аргументы и факты

Иран демонстрирует стойкость и упорство, характерные для выдающихся боксеров, а также продолжает сопротивляться давлению со стороны Соединенных Штатов, несмотря на серию ощутимых ударов, нанесенных Вашингтоном.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его словам, Иран сохраняет решимость и готовность к противостоянию.

«У них остается воля сопротивляться. Это как с великим боксером: тебе кажется, что ты его одолел, но внезапно он возвращается и наносит тебе удар», — подчеркнул американский лидер.

При этом Трамп указал на то, что в настоящее время он не планирует вступать в переговоры с Тегераном. По его словам, военные действия против Ирана будут продолжаться до тех пор, пока он лично не примет решение об их прекращении.

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