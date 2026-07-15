Трамп: Иран борется с США как великий боксер

Иран демонстрирует стойкость и упорство, характерные для выдающихся боксеров, а также продолжает сопротивляться давлению со стороны Соединенных Штатов, несмотря на серию ощутимых ударов, нанесенных Вашингтоном.
Об этом заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News. По его словам, Иран сохраняет решимость и готовность к противостоянию.
«У них остается воля сопротивляться. Это как с великим боксером: тебе кажется, что ты его одолел, но внезапно он возвращается и наносит тебе удар», — подчеркнул американский лидер.
При этом Трамп указал на то, что в настоящее время он не планирует вступать в переговоры с Тегераном. По его словам, военные действия против Ирана будут продолжаться до тех пор, пока он лично не примет решение об их прекращении.