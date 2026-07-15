Боится за себя: раскрыта причина бегства Зеленского с женой из Киева

Больше всего Владимир Зеленский боится собственного народа, сказал в эксклюзивном комментарии aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров, комментируя очередную поездку главы киевского режима в Европу на фоне обострения ситуации внутри Украины.
Как сообщалось, в Париже состоялась встреча так называемой «коалиции желающих». В пресс-службе Елисейского дворца заявили, что стойка с баннером саммита упала после прибытия на мероприятие Зеленского.
По словам Вакарова, частые отъезды главы киевского режима породили характерный мем: «“Зеленский снова прячется” — это стало мемом на Украине».
Политолог обозначил, что причины боязни Зеленского разные, но один страх преобладает.
«Он боится массированных обстрелов или просто обстрелов; бунтов против людоловов (сотрудников ТЦК); выступлений активистов и антикоррупционеров. Больше всего на свете он боится простых людей. Ни разу за всё время СВО Зеленский не встречался со своими избирателями», — заявил Вакаров.
Вакаров объяснил этот страх тотальной безответственностью, которую, по его мнению, культивирует власть.
«Самое главное, что создал ныне действующий режим Зеленского, — это безответственность. На практике ни один из бывших министров или руководителей администраций — ни на Банковой, ни на местах — ни разу не отчитывался о своей работе. Зеленский их всех либо переводит на другие должности, либо просто увольняет. К примеру, он уволил своих глав офиса: Богдана и Ермака. За что — непонятно. Премьер-министры были уволены или переведены на другие должности безо всяких отчётов. Куда делся министр обороны Резников, секретарь СНБО Данилов?» — сказал эксперт.
По его убеждению, бесконтрольность породила вседозволенность.
«Безответственность и безотчётность породили вседозволенность. Поэтому Зеленский абсолютно “не парится” по поводу того, что ему нужно будет оправдываться перед людьми. Перед украинским народом. Тем более, что он не считает украинцев своим народом, отправляя его на убой», — подытожил Вакаров.
Ранее экс-помощник бывшего президента Леонида Кучмы Олег Соскин, комментируя визит Зеленского в Париж на фоне ударов по обектам ВСУ в Одессе и Киеве, назвал эту поездку возмутительной.
«Ситуация просто возмутительная, друзья. Зеленский укатил в Париж. Когда в стране опять начался бардак с правительством, цены на всё полезли вверх, Зеленскому следует по Украине разъезжать и с людьми говорить, а не бегать от них по Европам». Соскин с иронией заметил, что Зеленский гуляет по дворцам, хотя ему следовало бы посетить пострадавшую Одессу.