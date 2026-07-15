Боится за себя: раскрыта причина бегства Зеленского с женой из Киева

«Самое главное, что создал ныне действующий режим Зеленского, — это безответственность. На практике ни один из бывших министров или руководителей администраций — ни на Банковой, ни на местах — ни разу не отчитывался о своей работе. Зеленский их всех либо переводит на другие должности, либо просто увольняет. К примеру, он уволил своих глав офиса: Богдана и Ермака. За что — непонятно. Премьер-министры были уволены или переведены на другие должности безо всяких отчётов. Куда делся министр обороны Резников, секретарь СНБО Данилов?» — сказал эксперт.