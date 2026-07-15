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Группировка «Запад» за сутки уничтожила 50 пунктов управления БПЛА ВСУ

Бойцы ВС РФ также сбили два снаряда РСЗО HIMARS.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Военнослужащие «Запада» за сутки уничтожили 2 снаряда РСЗО HIMARS и 50 пунктов управления БПЛА ВСУ. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск Иван Бигма.

«Расчетами противовоздушной обороны и мобильными огневыми группами сбиты 2 реактивных снаряда РСЗО HIMARS, 1 управляемый авиационный боеприпас, 80 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, 86 тяжелых квадрокоптеров и 4 барражирующих боеприпаса противника. Кроме того, вскрыты и уничтожены 50 пунктов управления БПЛА», — сказал он.

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