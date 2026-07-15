Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Константиновки сообщила, что вода в городе была дороже золота

Эвакуированная мирная жительница сообщила, что люди ходили к колодцам под обстрелами ВСУ.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Тяжелее всего обстановка в Константиновке в ДНР была с водой, жители под обстрелами ВСУ ходили к колодцам набирать воду. Об этом рассказала эвакуированная мирная жительница города на видео, предоставленном Минобороны РФ.

«Тяжелее всего было с водой. Наши мужчины, да и женщины, рискуя жизнью, ходили к колодцам и под градом снарядов, которыми нас обстреливала Украина, и дронов носили эту воду. Вода была дороже золота», — сказала она.

По словам женщины, некоторые жители пережили зиму в городе при температуре минус 20 без какого-либо отопления в многоквартирных домах.

Другая женщина рассказала, что окна в домах были выбиты и приходилось на окопных свечах растапливать лед, чтобы потом его нагревать ради чая.