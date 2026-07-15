Жительница Константиновки сообщила, что вода в городе была дороже золота

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Тяжелее всего обстановка в Константиновке в ДНР была с водой, жители под обстрелами ВСУ ходили к колодцам набирать воду. Об этом рассказала эвакуированная мирная жительница города на видео, предоставленном Минобороны РФ.
«Тяжелее всего было с водой. Наши мужчины, да и женщины, рискуя жизнью, ходили к колодцам и под градом снарядов, которыми нас обстреливала Украина, и дронов носили эту воду. Вода была дороже золота», — сказала она.
По словам женщины, некоторые жители пережили зиму в городе при температуре минус 20 без какого-либо отопления в многоквартирных домах.
Другая женщина рассказала, что окна в домах были выбиты и приходилось на окопных свечах растапливать лед, чтобы потом его нагревать ради чая.