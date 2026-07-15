КСИР: Иран атаковал центр материально-технического обеспечения ВС США в Кувейте

В заявлении КСИР, которое приводит IRIB, утверждается, что объект был подожжён и уничтожен.
Иранская сторона также заявила, что операции в ответ на действия Вашингтона продолжаются.
Ранее президент США Дональд Трамп вновь призвал Иран заключить соглашение, заявив, что в противном случае от страны «ничего не останется».
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Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.Читать дальше