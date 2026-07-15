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КСИР: Иран атаковал центр материально-технического обеспечения ВС США в Кувейте

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что иранские военные нанесли удар по центру материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что иранские военные нанесли удар по центру материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.

В заявлении КСИР, которое приводит IRIB, утверждается, что объект был подожжён и уничтожен.

Иранская сторона также заявила, что операции в ответ на действия Вашингтона продолжаются.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь призвал Иран заключить соглашение, заявив, что в противном случае от страны «ничего не останется».

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