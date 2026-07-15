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Южная группировка за сутки сбила более 170 дронов ВСУ

Бойцы ВС РФ также ликвидировали 37 наземных робототехнических комплексов противника.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Военнослужащие Южной группировки войск за сутки сбили 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 92 октокоптера ВСУ, а также уничтожили 37 наземных робототехнических комплексов (НРТК). Об этом сообщил начальник пресс-центра «Южной» Вадим Астафьев.

«Средствами ПВО сбиты 86 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 92 октокоптера. Кроме того, войсками беспилотных систем на краматорском, константиновском и славянском направлениях уничтожены 43 антенны связи и БПЛА, 3 терминала Starlink, 37 НРТК. Поражены 18 пунктов управления БПЛА, а также 4 блиндажа с личным составом ВСУ», — сказал он.

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