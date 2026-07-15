Туристам рассказали, что следует учесть при поездке на юг Китая летом

Подчеркивается, что на юге Китая доброжелательно и приветливо относятся к российским туристам, «но, если вы приезжаете сюда в первый раз и не владеете китайским языком, советуем заручиться поддержкой русскоязычного гида или переводчика, это поможет избежать недопониманий при общении с местными жителями, упростит навигацию и сделает знакомство с регионом комфортнее».