Туристам рассказали, что следует учесть при поездке на юг Китая летом

ПЕКИН, 15 июл — РИА Новости. При планировании летнего отдыха на юге Китая следует учитывать, что это период высокой температуры, повышенной влажности и активных циклонов, рассказали РИА Новости в генеральном консульстве РФ в Гуанчжоу.
В консульский округ генконсульства РФ в Гуанчжоу входят провинции Гуандун, Фуцзянь, Хайнань, Цзянси, Юньнань и Гуанси-Чжуанский автономный район.
«Южные провинции Китая богаты красивыми природными ландшафтами, культурными достопримечательностями и пляжами — здесь можно увидеть живописные горы, тропические парки, старинные храмы, а также современные мегаполисы и уютные прибрежные курорты», — сообщили в генеральном консульстве.
Подчеркивается, что на юге Китая доброжелательно и приветливо относятся к российским туристам, «но, если вы приезжаете сюда в первый раз и не владеете китайским языком, советуем заручиться поддержкой русскоязычного гида или переводчика, это поможет избежать недопониманий при общении с местными жителями, упростит навигацию и сделает знакомство с регионом комфортнее».
Российские дипломаты напомнили, что лето на юге Китая — это период высокой температуры, повышенной влажности и активных циклонов. Чтобы отдых прошел безопасно, генконсульство рекомендует учитывать данные факторы при планировании поездки.
«Пик жары и активности тайфунов приходится на июль — сентябрь, поэтому перед поездкой и в ходе нее регулярно проверяйте прогнозы погоды, например на официальных сайтах метеорологических служб КНР, на страницах генконсульства в соцсетях, а также у сотрудников отелей», — добавили в генконсульстве.
При объявлении штормового предупреждения рекомендуется избегать прибрежных зон, перенести экскурсии, связанные с морем или на открытом воздухе, следовать указаниям местных органов власти и туркомпаний.
Вместе с тем категорически не рекомендовано заходить в воду во время закрытия пляжей.
«Если вы “застряли” из-за задержки рейса или других обстоятельств, связанных с погодой, обратитесь за содействием к представителям турфирмы, страховой компании или авиаперевозчику для решения вопросов, связанных с продлением проживания в отеле и переносом даты вылета», — подчеркнули в генконсульстве.