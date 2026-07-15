Поиск Яндекса
Ричмонд
+26°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Группировка «Восток» за сутки уничтожила 40 пунктов управления БПЛА ВСУ

Бойцы ВС РФ также ликвидировали пять станций спутниковой связи Starlink противника.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Украинская армия потеряла за сутки в зоне ответственности «Востока» 5 станций спутниковой связи Starlink, 57 БПЛА и 40 пунктов управления дронами. Об этом сообщил офицер пресс-центра группировки войск Дмитрий Миськов.

«Противник потерял 5 станций спутниковой связи Starlink, 57 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 40 пунктов управления беспилотной авиацией», — сказал он.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше