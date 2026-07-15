Артиллеристы «Запада» уничтожили огневую точку ВСУ под Красным Лиманом

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Самоходная артиллерийская установка «Мста-С» 73-й группировки войск «Запад» уничтожила позицию и артиллерийское орудие противника вместе с расчетом на краснолиманском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Военнослужащие расчета самоходной артиллерийской установки “Мста-С” 73-й артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск “Запад” в ходе выполнения боевой задачи уничтожили позицию и артиллерийское орудие ВСУ на краснолиманском направлении», — говорится в сообщении.
В ведомстве рассказали, что расчет разведывательного БПЛА «Суперкам» выявил позицию артиллерийского орудия противника, замаскированного в лесополосе. Получив координаты, артиллеристы оперативно выдвинулись в заранее подготовленный район. Переведя машину из походного положения в боевое, военнослужащие выполнили серию залпов. В результате точного попадания уничтожено артиллерийское орудие противника вместе с боекомплектом и личным составом.
Командир взвода с позывным Джанго рассказал, что во время стрельбы прилетели FPV-дроны, но мобильная огневая группа их отбила, а экипаж отстреливался из люков. «В среднем стараемся не больше 10 выстрелов сделать, чтобы успеть потом уехать», — добавил он.
Кроме того, мобильные огневые группы в составе «Запада» из ПЗРК сбили несколько ударных БПЛА ВСУ самолетного типа, а расчеты FPV-перехватчиков группировки войск поразили разведывательные дроны. Операторы настигли вторгнувшиеся в воздушное пространство беспилотники и тараном уничтожили их в воздухе. «Благодаря слаженной работе всех подразделений 25-й общевойсковой армии штурмовые группы ежедневно отбрасывают противника от Красного Лимана», — отметили в Минобороны РФ.