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Сапер Юморист: ВСУ обрабатывают беспилотники ядохимикатами

Военный рассказал, что такие цели уничтожают на месте.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Военные ВСУ обрабатывают беспилотники ядохимикатами, рассказал заместитель командира взвода разминирования группировки войск «Центр» с позывным Юморист в видео, предоставленное Минобороны РФ.

Он отметил, что ВСУ часто переделывают боеприпасы под сбросы, которые не всегда возможно извлечь — такие боеприпасы уничтожают на месте. «Также противник обрабатывает летательные аппараты всякими ядохимикатами, поэтому в руки их брать тоже опасно», — рассказал боец.

В военном ведомстве подчеркнули, что военнослужащие 48-го отдельного инженерно-саперного батальона 51-й гвардейской армии группировки войск «Центр» ежедневно выполняют задачи по очистке освобожденных населенных пунктов Донецкой Народной Республики от взрывоопасных предметов.

Саперы обследуют жилые кварталы, дороги, прилегающие территории и объекты инфраструктуры, выявляя многочисленные опасные находки, оставленные противником при отступлении. В случае обнаружения взрывоопасных предметов, когда извлечение невозможно, специалисты уничтожают их на месте методом накладного заряда.

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