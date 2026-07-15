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КСИР сообщил о повторном ударе по американской базе Аль-Азрак в Иордании

Силы Корпуса стражей исламской революции поразили места дислокации истребителей F-18 и крупные ангары с военной техникой армии противника.

ТЕГЕРАН, 15 июля. /ТАСС/. Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) провели вторую волну атак на авиабазу США Аль-Азрак в Иордании. Об этом сообщило агентство Fars.

По его информации, в результате ударов были поражены места дислокации истребителей F-18 и крупные ангары с военной техникой армии США.

Ранее сообщалось, что КСИР нанес удары по объектам в Бахрейне, Иордании и Кувейте.

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