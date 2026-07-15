Аэропорты Пензы, Саратова и Нижнекамска возобновили работу

Аэропорты Пензы, Саратова и Нижнекамска вновь обслуживают рейсы в штатном режиме.
Об этом сообщили в Росавиации.
Ранее ограничения были введены в аэропортах Бугульмы, Казани, Самары, Ульяновска и Чебоксар. Аэропорты Ижевска и Кирова также временно не обслуживают рейсы.
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