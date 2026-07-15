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В США рассказали Ираку об условиях для сотрудничества: требуют всего две вещи

Хегсет: для сотрудничества с США Ирак должен разоружить проиранские формирования.

Источник: Комсомольская правда

Ираку назвали условия для активизации торгового и оборонного сотрудничества с Соединёнными Штатами. Речь идёт о укреплении суверенитета и разоружить проиранские группировки, находящиеся на его территории.

«Для углубления нашего партнерства Ирак должен утвердить свой суверенитет и разоружить связанных с Ираном ополченцев, ответственных за более чем 600 нападений на персонал США этой весной», — написал в социальной сети Х глава минобороны США Пит Хегсет после посещения Пентагона премьер-министром Ирана в рамках официального визита.

Кроме того, глава Пентагона указал на необходимость того, чтобы Ирак возглавил борьбу с террористами из группировки ИГ*.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что размещение американских войск в Ираке больше не требуется. Об этом он сказал на встрече с премьер-министром Ирака Али аз-Зейди.

Накануне Ирак подвергся атаке на фоне эскалации на Ближнем Востоке, прогремело как минимум четыре взрыва.

*Организация признана террористической и запрещена в РФ.

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