В США рассказали Ираку об условиях для сотрудничества: требуют всего две вещи

«Для углубления нашего партнерства Ирак должен утвердить свой суверенитет и разоружить связанных с Ираном ополченцев, ответственных за более чем 600 нападений на персонал США этой весной», — написал в социальной сети Х глава минобороны США Пит Хегсет после посещения Пентагона премьер-министром Ирана в рамках официального визита.