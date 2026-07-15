СЕНТКОМ: США нанесли новые удары по военным объектам Ирана

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило о завершении новой серии ударов по Ирану, в ходе которых были атакованы десятки военных объектов в районе Ормузского пролива и на иранском побережье.
По данным командования, удары наносились истребителями, беспилотниками и кораблями ВМС США с применением высокоточного оружия. Целями стали ракетные и беспилотные комплексы, военно-морские объекты и системы береговой обороны Ирана.
Ранее Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что иранские военные нанесли удар по центру материально-технического обеспечения армии США в Кувейте.