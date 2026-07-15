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SN: Британия проведет крупнейшие за последние десятилетия военные учения

Великобритания организует наиболее масштабные оборонные учения за последние десятилетия.

Источник: Аргументы и факты

В следующем году Великобритания организует наиболее масштабные оборонные учения за последние десятилетия, сообщает Sky News.

Эти учения, получившие кодовое обозначение «Альбион Шэдоу», продлятся несколько дней и будут проведены в дополнение к маневрам НАТО. В них предполагается участие ряда министров и сотен сотрудников государственных ведомств.

В рамках маневров планируется моделирование крупных кибератак, диверсий на критически важных объектах инфраструктуры, а также отражение военных ударов.

Ранее стало известно, что Великобритания направила танки Challenger 2 на военную базу в эстонском уезде Вырумаа, который граничит с Россией.

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