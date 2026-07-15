Сенат США заблокировал оборонный бюджет на $1,15 трлн

Обычно рассмотрение подобных оборонных законопроектов не вызывает острых разногласий в Сенате. В последний раз процедурное голосование по оборонному бюджету одна из партий блокировала в 2010 году. Сейчас демократы отказываются поддержать законопроект, пока Конгресс не согласится установить жесткие ограничения для президента США Дональда Трампа, касающиеся его возможностей продолжать военную операцию против Ирана. Лидер меньшинства в Сенате Чак Шумер заявил, что этот документ лишь затягивает войну и покрывает коррупцию. Республиканцы же сочли действия демократов политическими играми вокруг национальной безопасности США.