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Дмитриев: ЕС и Британия должны знать свое место в роли вассалов

Глава РФПИ назвал ошибочной ориентированную на статус «средних держав» стратегию Евросоюза и Лондона.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. ЕС и Великобритания, ориентируясь на статус «средних держав», должны знать свое место в роли вассалов. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Ошибочная стратегия ЕС и Великобритании, ориентированная на статус “средней державы”, начала вызывать у США тревогу. Вассалам из ЕС и Великобритании следует знать свое место», — написал он в X.

Дмитриев таким образом прокомментировал слова заместителя военного министра США по политическим делам Элбриджа Колби о беспокойстве министерства в связи с тем, что стратегия «средних держав» в конечном счете приведет только к пустой трате денег и времени.

«Средние державы» — это государства, играющие существенную экономическую и дипломатическую роль на региональном или международном уровне, но при этом не обладающие глобальной гегемонией.

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