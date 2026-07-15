Аналитик Санина: при принуждении к увольнению важно фиксировать происходящее

«Российская практика исходит из того, что увольнение по инициативе работника допустимо только при добровольном волеизъявлении, а если добровольность была нарушена, увольнение можно оспорить. В таком споре важно не затягивать: оспаривание увольнения в суде обычно нужно подавать в течение месяца со дня вручения копии приказа, выдачи трудовой книжки или сведений о трудовой деятельности. Если суд установит принуждение, работника могут восстановить на работе и присудить компенсации», — заключила эксперт.