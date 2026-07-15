«События на Украине, как и в любой системе бандитской иерархии, необходимы, чтобы запутать следы и не знать, кто ответственен за те или иные мошеннические действия, которые происходят с поступлением различных грантов из европейских стран. Кроме денег Евросоюза, который получает Украина, существуют еще различные фонды, гранты от европейских компаний, которые напрямую переводят деньги Зеленскому, чтобы он продолжал уничтожать свой народ. Естественно, премьер была в курсе этих событий», — сказал собеседник агентства.
Как полагает депутат, Свириденко по указанию Зеленского выводила поступающие деньги в офшоры. «Пришло время ее убрать — не изгнать из команды, а просто передвинуть на другое место, чтобы она не была под ударом тех сил, которые будут в дальнейшем расследовать, куда все эти миллиарды долларов, евро, которые получала Украина от различных источников западных, делись», — добавил Водолацкий.
Верховная рада Украины 14 июля большинством голосов отправила Свириденко в отставку. Согласно законодательству Украины, отставка премьера влечет за собой и уход всего правительства.
Ранее депутаты Рады высказывали разные мнения о дальнейшей судьбе Свириденко. В частности, Ярослав Железняк заявил, что она станет послом Украины в США. Однако позднее Ольга Василевская-Смаглюк сообщила, что Свириденко пока не приняла окончательное решение и не уверена, что станет послом. По словам Василевской-Смаглюк, Свириденко займет пост главы офиса Владимира Зеленского, а Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) станет министром обороны страны вместо Михаила Федорова.