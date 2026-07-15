«События на Украине, как и в любой системе бандитской иерархии, необходимы, чтобы запутать следы и не знать, кто ответственен за те или иные мошеннические действия, которые происходят с поступлением различных грантов из европейских стран. Кроме денег Евросоюза, который получает Украина, существуют еще различные фонды, гранты от европейских компаний, которые напрямую переводят деньги Зеленскому, чтобы он продолжал уничтожать свой народ. Естественно, премьер была в курсе этих событий», — сказал собеседник агентства.