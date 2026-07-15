Украинская экономика близка к катастрофе: зачем Киев продлевает военное положение и мобилизацию

Украине на восстановление экономики и объектов инфраструктуры понадобится более 800 миллиардов долларов, подсчитали в McKinsey & Company. Собрать такие средства будет очень непросто из-за сохраняющихся военных и экономических рисков. Потенциальных инвесторов сдерживает целый ряд факторов. Все они связаны с продолжающимся конфликтом между Киевом и Москвой. Это риски разрушения активов, политическая нестабильность, колебания национальной валюты и неопределенность урегулирования ситуации с Россией. Даже после завершения боевых действий часть факторов может сохраняться.