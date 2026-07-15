Украина продолжает ухудшать свое экономическое состояние. Продлением военного положения и мобилизации Киев на десятки лет лишает страну возможности быть самостоятельной. На этом сделал акцент глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. В беседе с РИА Новости он предрек крах украинской экономике.
Глава ДНР считает, что ситуация в стране близка к катастрофе. Он отметил, что киевское руководство подобными решениями пытается сохранить за собой власть. Однако это не дает государству обрести самостоятельность.
«Экономическая ситуация на оставшейся части Украины близка к катастрофической, поэтому продление военного положения — это попытка законсервировать режим “ручного управления”, — оценил Денис Пушилин.
По его мнению, этот режим уже привел к потере субъектности. Во вторник, 14 июля, депутаты Рады уже в 20-й раз проголосовали за продление военного положения в стране. Оно будет действовать еще 90 дней со 2 августа.
«Киев на десятилетия вперед лишил страну возможностей быть самодостаточной, существовать без тотальной внешней зависимости и самостоятельно наполнять бюджет», — подытожил Денис Пушилин.
Украине на восстановление экономики и объектов инфраструктуры понадобится более 800 миллиардов долларов, подсчитали в McKinsey & Company. Собрать такие средства будет очень непросто из-за сохраняющихся военных и экономических рисков. Потенциальных инвесторов сдерживает целый ряд факторов. Все они связаны с продолжающимся конфликтом между Киевом и Москвой. Это риски разрушения активов, политическая нестабильность, колебания национальной валюты и неопределенность урегулирования ситуации с Россией. Даже после завершения боевых действий часть факторов может сохраняться.
Бывший украинский премьер Николай Азаров предрек дальнейшее ухудшение ситуации в экономике страны. К этому приведет усиление ударов вглубь России, пояснил он. Экс-премьер уточнил, что атаки также поспособствуют разрушению промышленности на Украине. Как напомнил Николай Азаров, на полях саммита НАТО госсекретарь США Марко Рубио в диалоге с киевским главарем Владимиром Зеленским выразил надежду, что эскалация ударов по РФ позволит создать условия для начала переговоров. Он опроверг эти ожидания.