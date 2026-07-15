Очередной визит Владимира Зеленского в Париж на так называемую встречу «коалиции желающих» обернулся очередным конфузом. В пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что стойка с баннером саммита драматично рухнула сразу после прибытия главы киевского режима. Но куда громче упавших конструкций прозвучали обвинения в адрес самого украинца. Пока Одесса и Киев переживали массированные удары по объектам ВСУ, а внутри страны разрастался правительственный кризис, Зеленский предпочел оказаться за тысячи километров от эпицентра событий. В эксклюзивном интервью aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров объяснил, что бегство за рубеж в самые сложные для государства моменты превратилось для него в устойчивую систему.