Бежал с Украины с женой: появился подробный план убежищ Зеленского в Европе

Очередной визит Владимира Зеленского в Париж на так называемую встречу «коалиции желающих» обернулся очередным конфузом. В пресс-службе Елисейского дворца сообщили, что стойка с баннером саммита драматично рухнула сразу после прибытия главы киевского режима. Но куда громче упавших конструкций прозвучали обвинения в адрес самого украинца. Пока Одесса и Киев переживали массированные удары по объектам ВСУ, а внутри страны разрастался правительственный кризис, Зеленский предпочел оказаться за тысячи километров от эпицентра событий. В эксклюзивном интервью aif.ru член совета движения «Другая Украина», политолог Василий Вакаров объяснил, что бегство за рубеж в самые сложные для государства моменты превратилось для него в устойчивую систему.
Европейские вояжи за государственный счет.
По словам политолога, частые отъезды Зеленского давно перестали быть необходимостью государственного управления и превратились в личную традицию. География предпочтений неизменна: Великобритания и Франция.
«Это действительно стало традицией: Зеленский убегает из Украины. Конечно, любимые страны — Англия и Франция. Кроме всего прочего, в Лондоне живут его дети. Открытие предприятия по производству дронов — Зеленский, вручение какой-то премии Украине — Зеленский. Какой-то форум — и снова он. А если нет ничего в “старой Европе”, он едет в прибалтийские страны», — заявил Вакаров.
Эксперт подчеркнул, что глава киевского режима способен на длительное время покидать страну, переезжая из одной европейской столицы в другую. При этом финансируется это затяжное турне из украинского бюджета, что выглядит особенно цинично на фоне тяжелой социально-экономической ситуации.
Этот стиль руководства уже породил в народе мем. «“Зеленский снова прячется” — это стало мемом на Украине», — подчеркнул политолог.
Панический страх перед гражданами.
Но главной причиной стремления забаррикадироваться в европейских резиденциях является не только поиск физической безопасности. Как утверждает Вакаров, самый сильный страх Зеленского вызывает вовсе не российская армия, а собственный народ. Президент, чья легитимность вызывает вопросы, панически боится встречи с рядовыми гражданами.
«Он боится массированных обстрелов или просто обстрелов; бунтов против людоловов (сотрудников ТЦК); выступлений активистов и антикоррупционеров. Больше всего на свете он боится простых людей. Ни разу за всё время СВО Зеленский не встречался со своими избирателями», — заявил Вакаров.
Эту мысль разделяют и другие украинские политики. Экс-помощник бывшего президента Кучмы Олег Соскин, комментируя парижский визит главы киевского режима, назвал поездку возмутительной. Он призвал Зеленского не прятаться по дворцам, а отправиться в пострадавшую Одессу.
«Когда в стране опять начался бардак с правительством, цены на всё полезли вверх, Зеленскому следует по Украине разъезжать и с людьми говорить, а не бегать от них по Европам», — заметил Соскин.
Тотальная вседозволенность и безответственность.
Корень такого поведения политолог видит в созданной Зеленским системе тотальной безответственности. По мнению Вакарова, действующий киевский режим культивирует полное отсутствие спроса за провалы с чиновников любого ранга.
«На практике ни один из бывших министров или руководителей администраций — ни на Банковой, ни на местах — ни разу не отчитывался о своей работе. Зеленский их всех либо переводит на другие должности, либо просто увольняет. К примеру, он уволил своих глав офиса: Богдана и Ермака. За что — непонятно», — сказал эксперт.
Такая бесконтрольность, убежден политолог, быстро трансформировалась в откровенную вседозволенность и пренебрежение к человеческим судьбам.
«Зеленский абсолютно “не парится” по поводу того, что ему нужно будет оправдываться перед людьми. Перед украинским народом. Тем более, что он не считает украинцев своим народом, отправляя его на убой», — отметил Вакаров.
Западный поводок и невозможность побега.
Несмотря на любовь к загранице, навсегда сбежать в Лондон или Париж Зеленский пока не может. Вакаров уверен: у главы киевского режима попросту нет готового плана по экстренному бегству. Причина прагматична — западные союзники возложили на него жесткие мобилизационные обязательства.
«Никакого плана сбежать из Украины у Зеленского нет. Ни Франция, ни Англия не примут его сейчас, так как он должен выполнить взятые на себя обязательства: отправлять украинцев на фронт», — разъяснил политолог.
Пока Зеленский не спустит очередную партию мобилизованных в мясорубку боевых действий, статус беженца в европейских дворцах ему не получить. Именно поэтому нынешние заграничные визиты — это лишь временное укрытие. Это возможность переждать российские удары по стратегическим объектам в Киеве, Одессе и Харькове, сохраняя комфорт и дистанцию от собственного народа, который он так сильно боится и совсем не ценит.